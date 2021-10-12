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القبض على عدد من قائدي الشاحنات بعد تهربهم من نقاط الرصد بأحد الطرق

القبض على عدد من قائدي الشاحنات بعد تهربهم من نقاط الرصد بأحد الطرق

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القبض على عدد من قائدي الشاحنات بعد تهربهم من نقاط الرصد بأحد الطرق

القبض على عدد من قائدي الشاحنات بعد تهربهم من نقاط الرصد بأحد الطرق
http://almnatiq.net/?p=1046282
محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائدي عدد من الشاحنات لارتكابهم بعض المُخالفات، وتعمد تجاوز نقاط الرصد على الطرق عبر بعض الحيل.

 

وأوضح المرور، أنه جرى ضبط قائدي الشاحنات، وتطبيق العقوبات المُقررة بالنظام.

 

وتداولت مواقع التواصل، مقطع فيديو يرصد قيام قائدي عدد من الشاحنات بالتهرب من أحد مواقع الرصد على الطرق الرئيسية.

 

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