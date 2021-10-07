أمانة الطائف تعزز برامج الصيانة في المتنزهات العامة

المناطق ـ مكة:

عززت أمانة الطائف برنامج صيانة حدائق الأحياء ضمن برامج الصيانة الشاملة للمرافق والمتنزهات العامة شملت وسائل السلامة وألعاب الأطفال، والجلسات، والمظلات، وشبكات الري، وأعمدة الإنارة، والمسطحات الخضراء، إلى جانب إعادة تأهيل الأسوار الخارجية، ودعم الترصيف وباقي المرافق في المواقع كافة.

وتتجه الأمانة بمتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة وضواحيها، من خلال إنشاء الحدائق العامة، وأخرى داخل الأحياء، والمسطحات الخضراء، وتعزيز الجزر الوسطية بالطرق ومداخل ومخارج المدينة، تعتمد في ريها على الأساليب الحديثة .