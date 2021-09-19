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مجلس جامعة بيشة يقر الدليل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية

مجلس جامعة بيشة يقر الدليل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية

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مجلس جامعة بيشة يقر الدليل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية

مجلس جامعة بيشة يقر الدليل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية
http://almnatiq.net/?p=1046322
محررو المناطق

ترأس الدكتور محمد بن محسن صفحي، رئيس جامعة بيشة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443هـ؛ بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء المجلس.

 

واستعرض رئيس جامعة بيش خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وتضمنت تعيين عدد من المتقدمين على وظائف المعيدين، وتعيين أعضاء هيئة تدريس على رتبة أستاذ مساعد، والموافقة على نتائج ترشيح المتعاونين، وترشيح مراقب مالي ومساعد له، وإقرار الدليل التنظيمي لبرنامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية.

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