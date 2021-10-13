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مصادر: حرمان الطلاب غير المُحصنين من درجات السلوك والمواظبة

مصادر: حرمان الطلاب غير المُحصنين من درجات السلوك والمواظبة

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مصادر: حرمان الطلاب غير المُحصنين من درجات السلوك والمواظبة

مصادر: حرمان الطلاب غير المُحصنين من درجات السلوك والمواظبة
Saudi students wearing face masks attend a class at a school in Riyadh, Saudi Arabia August 30, 2021. REUTERS/Mohammed Benmansour REFILE - CORRECTING DATE
http://almnatiq.net/?p=1046329
محررو المناطق

أفادت مصادر، بأنه سيتم حرمان الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاحات من الفئات 12 سنة وما فوق من درجات السلوك والمواظبة.

 

وقالت المصادر، إن هذا الأمر سيؤثر على مستويات الطلاب والطالبات مقارنة مع المنتظمين، وفقًا لـ”المدينة”.

 

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أصدر تعليماته بشأن التأكيد على التقيد والالتزام بعدد مـن الترتيبات المتعلقـة بعودة التعليم حضوريًا.

 

وشدد آل الشيخ على اعتبار الطالب غير المحصن بجرعتين غير منتظم حضورياً في الدراسة للفصل الدراسي الحالي “الأول”، وتحويله إلى التعليم عن بعد أو منتسبًا.

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