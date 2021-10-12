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أمانة جدة: مصادرة 2800 كيلو خضروات وإزالة وإتلاف بسطات عشوائية بالتاريخية

أمانة جدة: مصادرة 2800 كيلو خضروات وإزالة وإتلاف بسطات عشوائية بالتاريخية

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أمانة جدة: مصادرة 2800 كيلو خضروات وإزالة وإتلاف بسطات عشوائية بالتاريخية

أمانة جدة: مصادرة 2800 كيلو خضروات وإزالة وإتلاف بسطات عشوائية بالتاريخية
http://almnatiq.net/?p=1046342
المناطق ـ جدة:
نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاق بلدية جدة التاريخية، لضبط ممارسات “بيع عشوائي” بالنطاق، وأسفرت عن مصادرة (2800) كيلو من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، وجاءت الحملة ضمن جهودها المكثفة في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية، سامي ملا، أن البلدية تواصل رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عدد من البسطات والعربات المخالفة التي تمارس “البيع العشوائي” حيث جرى مصادرة وإتلاف (28) من البسطات والعربات المخالفة.
وأشار إلى أن البلدية تسعى من خلال الحملات المتواصلة لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية إلى جانب منع مظاهر التشوه البصري الحفاظ على الصحة العامة، حيث يتم تداول وحفظ الفواكه والخضروات والمواد الغذائية في ظروف غير صحية، تعرضه للفساد وتؤثر على سلامة الغذاء المقرم للسكان والزوار، داعيا الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات عبر الرقم الموحد 940.

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