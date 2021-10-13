نائب أمير حائل يزور مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون”‏

زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، مقر مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون” بحائل.
وتفقد نائب أمير حائل مرافق المركز، واطلع على الخدمات المقدمة للأطفال في المسارات التعليمية والتدريبية.
من جهتها، أكدت مديرة مركز تمكين لرعاية الأطفال المعاقين بالمنطقة هديل الفريح، أن المركز يقدم خدمات تعليمية وعناية بأطفال “متلازمة داون”، مستعرضةً الخطط المستقبلية لتطوير المركز وتطوير خدماته، معربة عن شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يجده المركز من مساندة للقيام بمهامه على أكمل وجه لخدمة هؤلاء الأطفال.
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