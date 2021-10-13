نائب أمير حائل يزور مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون”‏

المناطق ـ حائل:

زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة ‏حائل اليوم، مقر مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون” بحائل.‏

وتفقد نائب أمير حائل مرافق المركز، واطلع على الخدمات المقدمة للأطفال في المسارات ‏التعليمية والتدريبية.‏

من جهتها، أكدت مديرة مركز تمكين لرعاية الأطفال المعاقين بالمنطقة هديل الفريح، أن ‏المركز يقدم خدمات تعليمية وعناية بأطفال “متلازمة داون”، مستعرضةً الخطط المستقبلية ‏لتطوير المركز وتطوير خدماته، معربة عن شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما ‏يجده المركز من مساندة للقيام بمهامه على أكمل وجه لخدمة هؤلاء الأطفال.