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نائب أمير حائل يزور مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون”‏

نائب أمير حائل يزور مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون”‏

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نائب أمير حائل يزور مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون”‏

نائب أمير حائل يزور مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون”‏
http://almnatiq.net/?p=1046344
المناطق ـ حائل:
زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة ‏حائل اليوم، مقر مركز تمكين للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون” بحائل.‏
وتفقد نائب أمير حائل مرافق المركز، واطلع على الخدمات المقدمة للأطفال في المسارات ‏التعليمية والتدريبية.‏
من جهتها، أكدت مديرة مركز تمكين لرعاية الأطفال المعاقين بالمنطقة هديل الفريح، أن ‏المركز يقدم خدمات تعليمية وعناية بأطفال “متلازمة داون”، مستعرضةً الخطط المستقبلية ‏لتطوير المركز وتطوير خدماته، معربة عن شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما ‏يجده المركز من مساندة للقيام بمهامه على أكمل وجه لخدمة هؤلاء الأطفال.

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