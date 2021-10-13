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مختص: انخفاض نسبة الحوادث بالمملكة 34%.. والوفيات الناتجة عنها 51%

مختص: انخفاض نسبة الحوادث بالمملكة 34%.. والوفيات الناتجة عنها 51%

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مختص: انخفاض نسبة الحوادث بالمملكة 34%.. والوفيات الناتجة عنها 51%

مختص: انخفاض نسبة الحوادث بالمملكة 34%.. والوفيات الناتجة عنها 51%
http://almnatiq.net/?p=1046346
محررو المناطق

كشف المُتخصص في هندسة النقل و المرور، الدكتور علي مليباري، عن انخفاض نسب الحوادث المرورية بالمملكة، ونسب الوفيات الناتجة عنها.

 

وقال مليباري في مداخلة مع قناة ” الإخبارية “، إن الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 34%، كما انخفضت الوفيات الناتجة عن الحوادث بنسبة 51% مقارنة بالعامين الماضيين.

 

ولفت إلى أن هذا التحسن يعود إلى استخدام تقنيات “ساهر”، والتكامل الهندسي بين جميع الجهات، ورفع زمن الاستجابة لإسعاف المصابين بالحوادث المرورية.

 

وشدد على وجود التزام كبير من قبل السائقين في عدم قطع الإشارات المرورية، مع الحرص عدم استخدام  الجوال أثناء القيادة وربط حزام الأمان.

 

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