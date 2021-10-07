“الغذاء والدواء” تعلن عن 6 خدمات جديدة عبر نظام “رصد” للمنشآت

محررو المناطق

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن الخدمات التي يقدمها نظام “رصد” للمنشآت، مشيرة إلى أنّها تنعكس إيجابًا على تحسين أدائها.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء عبر موقع التواصل الاجتماعي “ويتر” انفوجراف يوضح الخدمات التي جاءت كالآتي:

ـ تحسين إدارة المخزون.

ـ تقليل الهدر ومقاومة التزوير.

ـ دعم تقني لجميع الجهات عن طريق مركز الاتصالات.

ـ تقارير دورية لحالة السوق والمبيعات والعرض والطلب.

ـ الوصول لتقارير ملخص المخزن وتاريخ العمليات على علبة الدواء وإيقاف الأدوية المسحوبة بشكل تلقائي.

ـ منصة آمنة لنقل الملفات المجمعة بين الجهات ومرونة في إدارة الحسابات على البوابة.