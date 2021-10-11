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وزير الاستثمار: المملكة تستهدف زيادة الناتج المحلي إلى 6.4 تريليون ريال

وزير الاستثمار: المملكة تستهدف زيادة الناتج المحلي إلى 6.4 تريليون ريال

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وزير الاستثمار: المملكة تستهدف زيادة الناتج المحلي إلى 6.4 تريليون ريال

وزير الاستثمار: المملكة تستهدف زيادة الناتج المحلي إلى 6.4 تريليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1046355
محررو المناطق

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المملكة تستهدف زيادة الناتج المحلي ليصل إلى  6.4 تريليون ريال.

 

وكان الفالح، قد أكد أن المملكة حققت منذ انطلاقة رؤيتها لعام 2030، الكثير من الإنجازات والنجاحات لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات.

 

ونوه إلى أنه بصدور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، سيكون لهذه الجهود إطار عام وقاعدة صلبة تدعم تحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ترسم خارطة طريق تقود نحو تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا، وجعلها وجهة استثمارية مستدامة.

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