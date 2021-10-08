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مسؤول: دربنا الكلاب البوليسية على اكتشاف مُصابي كورونا.. ونتائج التجربة مُذهلة

مسؤول: دربنا الكلاب البوليسية على اكتشاف مُصابي كورونا.. ونتائج التجربة مُذهلة

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مسؤول: دربنا الكلاب البوليسية على اكتشاف مُصابي كورونا.. ونتائج التجربة مُذهلة

مسؤول: دربنا الكلاب البوليسية على اكتشاف مُصابي كورونا.. ونتائج التجربة مُذهلة
http://almnatiq.net/?p=1046394
محررو المناطق

قال مدير المركز الوطني للوسائل الحية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبدالله السلوم، إنه  تم تدريب الكلاب البوليسية على اكتشاف الشخص المصاب بفيروس كورونا وتحقيق نتائج رائعة.

وأضاف “السلوم”  في تصريحات مُتلفزة، أنه مع بدء جائحة كورونا درسنا كيفية المساهمة مع المجتمع باستخدام الوسائل الحية وبدأنا نتعاون مع المركز الوطني للأبحاث والمختبرات، وبدأنا التعامل مع فيروس الأنفلونزا العادي وبعد الحصول على نتائج جيدة بدأنا ننتقل لكشف فيروس كورونا.

وأوضح “السلوم”، تقوم الفكرة على اكتشاف الشخص المصاب بكورونا من خلال الوسيلة المستخدمة “الكلاب البوليسية” بدلًا من أخذ عينة منه، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت نتائج إيجابية فضلًا عن دقة الأداء.

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