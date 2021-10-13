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أمانة جدة: إنجاز 38% من مشروع تصريف الأمطار بطريق الحرمين

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أمانة جدة: إنجاز 38% من مشروع تصريف الأمطار بطريق الحرمين

أمانة جدة: إنجاز 38% من مشروع تصريف الأمطار بطريق الحرمين
http://almnatiq.net/?p=1046400
المناطق ـ جدة:

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 38% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار – طريق الحرمين (الجزء الأول) بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين، وبتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 93.442 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح  المهندس غسان الزهراني، وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، أن المشروع يهدف إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار  لكامل حي النخيل ومنطقة شمال أبرق الرغامة امتدادًا إلى شارع فلسطين، والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.

 

وأوضح “الزهراني”، أن الأعمال تتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية بإجمالي أطوال تصل إلى 14 كم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير.

وأضاف أن الشبكة تشمل تركيب 14 كم من الأنابيب الخرسانية وعدد 181 منهلا مرتبطة بـ 227 مصيدة أمطار، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 أمتار وعمق 11 مترا حيث تحتوي كل محطة على ثلاث مضخات بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، لافتًا إلى أن المدة المقررة للمشروع تبلغ 24 شهرًا، ويعمل على تنفيذه أكثر من 185 يدا عاملة.

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