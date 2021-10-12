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“تعليم جازان” يحتفي بتكريم 95 فائزًا بجائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز

“تعليم جازان” يحتفي بتكريم 95 فائزًا بجائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز

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“تعليم جازان” يحتفي بتكريم 95 فائزًا بجائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز

“تعليم جازان” يحتفي بتكريم 95 فائزًا بجائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز
http://almnatiq.net/?p=1046404
المناطق ـ جازان:

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الأربعاء، بتكريم الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جازان للأداء التعليمي والإداري المتميز في دورتها الأولى، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وذلك على مسرح المركز الثقافي بمدينة جيزان.

وبلغ عدد الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جازان ، للأداء التعليمي والإداري المتميز في دورتها الأولى 95 فائزًا وفائزة ، ضمن فئات الجائزة الـ9، وهي: المعلم المتميز، والطالب المتميز، والمشرف المتميز، والموظف الإداري المتميز، وفئة الخدمات التعليمية المتميزة، وفئة التميز المدرسي، وكذلك فئة المبادرات والتجارب المميزة، وفئة التميز المؤسسي، إلى جانب فئة العمل التطوعي المتميز، فيما بلغ عدد المحكمين والمحكمات للجائزة بمختلف فئاتها 38 محكمًا ومحكمة.

 

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