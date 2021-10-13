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أمير الشرقية يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”

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أمير الشرقية يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”

أمير الشرقية يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
http://almnatiq.net/?p=1046417
المناطق ـ المنطقة الشرقية:

استقبل سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وأشاد أمير المنطقة بما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتوفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة من الشباب من الجنسين لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في توفير فرص وظيفية مناسبة لأبناء وبنات الوطن.

من جانبه قدم “الجعويني” تقريراً عن إنجازات “هدف” في المنطقة الشرقية والجهود التي يقدمها لخدمة أبناء المنطقة الشرقية والتكامل مع جميع القطاعات لتحقيق تطلعات القيادة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء الوطن.

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