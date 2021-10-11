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عضو بـ”الشورى” يدعو إلى مراجعة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

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عضو بـ”الشورى” يدعو إلى مراجعة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

عضو بـ”الشورى” يدعو إلى مراجعة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1046425
محررو المناطق

طالب عضو مجلس الشورى، المهندس إبراهيم آل دغرير، بمراجعة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة.

 

ودعا إلى تسهيل إجراءات تعديل الرحلات وبدون رفع لأسعار التذاكر، وضمان عدم التأخير في الرحلات.

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

 

كما طالب عضو الشورى الدكتور فضل البوعينين، بمعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة، والذي يصل للمملكة بالشاحنات وذلك من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم.

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