خلال 90 يوما.. أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متراً طولياً للطرق

المناطق ـ عسير:

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 567,081 ألف م . ط للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 90 يوما، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وذلك من خلال معالجة نحو 201,869 ألف م2 لحفر الشوارع و التشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

و تم صيانة التجهيزات الداخلية لـ 11,934 عامود إنارة و فانوس و إصلاح الأرصفة المتهالكة و التي بلغ حجمها 176,650 ألف م2 ، و إزالة و تحسين 18,803 ألف من الحواجز الخرسانية و رفع ما يقارب 272,585 ألف م3 من مخلفات البناء و الهدم علاوة على معالجة ما يتجاوز 31,819 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران و رفع 1,980 مركبة تالفة و معالجة 8,065 ألف حاوية نفايات .

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الشهرين الماضية هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري .