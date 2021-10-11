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إجراء 1354 عملية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة خلال شهر

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إجراء 1354 عملية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة خلال شهر

إجراء 1354 عملية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة خلال شهر
مبنى مستشفى أحد بالمدينة المنورة. (عكاظ)
http://almnatiq.net/?p=1046457
المناطق ـ المدينة المنورة:

تمكّن مستشفى أحد عضو تجمّع المدينة المنورة الصحي من إجراء ١٣٥٤ عملية للمستفيدين من خدمات المستشفى خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحي في تقرير صادر عنه أن قسم الطوارئ استقبل ٨٩٦٤ مراجعًا خلال الشهر ذاته، فيما استقبلت العيادات الخارجية ٦٥٤٤ مراجعًا ومراجعة، ونفّذ قسم الأشعة بالمستشفى ٣١٩٢ خدمة تصوير للمرضى، بينما استقبل قسم المختبر ١٧٨٩٠٨ فحوصات مخبرية وتحليله.
وأوضح التقرير أنه تم صرف ١٧٣٦٦ وصفة دوائية، فيما سجل قسم جراحة اليوم الواحد ٢١٠ عملية جراحية، كما استقبل المستشفى ١٢٢ حالة ولادة.

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