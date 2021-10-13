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تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022

تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022

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تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022

تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022
http://almnatiq.net/?p=1046459
المناطق ـ المنطقة الشرقية:

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 3 آلاف طالب وطالبة من الفئة العمرية 12 إلى 20 عاماً للمرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة في أولمبياد إبداع 2022.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم وضعت خطة عمل للطلاب والطالبات المشاركين في أولمبياد إبداع 2022 منذ وقت مبكر لضمان رفع مستوى المشاركة والمنافسة على الجوائز، مشيرا إلى سعي الإدارة لمضاعفة حجم المشاركات والمنافسة على الجوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي المقبل بعد تنفيذ خطة عمل شاملة تتضمن إقامة معرض للمشاركين والمشاركات في نحو 11 مكتب بالمنطقة.

 

وأوضح “الباحص”، أن من شروط المشاركة بالمشروع حق الطالب أو الطلبة المشاركة بمشروع واحد، وأن يكون المشروع فردياً وغير مسبوق ويسمح به إذا كان تطويراً لعمل سابق، وأن يستكمل مراحل التسجيل بدءًا من تسجيل المعلومات الشخصية، ثم معلومات المشروع في المرحلة الثانية ثم البيانات البنكية وإرفاق ملخص متكامل وشامل لجميع العناصر عند تعبئة معلومات المشروع؛ حيث أن التحكيم الإلكتروني يعتمد على ملخص وخطة المشروع المسجل في موقع موهبة، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم تستبعد المشروعات التي لا تطبق جميع الشروط.

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