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تجمع الشرقية الصحي يعقد ملتقى “الرعاية المستمرة” الأول بالخبر

تجمع الشرقية الصحي يعقد ملتقى “الرعاية المستمرة” الأول بالخبر
http://almnatiq.net/?p=1046465
المناطق ـ الشرقية:

ينظم تجمع الشرقية الصحي ممثلاً في أكاديمية طب الأسرة والمجتمع بعد غدٍ الملتقى السنوي الأول تحت شعار “الرعاية المستمرة” بمشاركة 33 متخصصاً في طب الأسرة، وذلك لمدة يومين في محافظة الخبر.

ويستعرض الملتقى 23 حالة مرضية وكيفية علاجها ومتابعتها وأهمية دور استمرارية الرعاية بين فريق الرعاية الاولية وفريق المستشفى الطبي، إضافة إلى جلستين حواريتين حول تعزيز مفهوم بناء الفرق الطبية في الرعاية والمستشفى، والتطرق لآخر المستجدات والدراسات المرتبطة بطب الأسرة وكيفية الفحص للحالات الطارئة وتقديم العلاج الأولي لها.

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