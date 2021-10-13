57 إصابة جديدة و2 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 44 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,768 فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،761، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،753 حالة.