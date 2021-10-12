احدث الأخبار

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ 
أبرز المواد
 خلال 90 يوما.. أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متراً طولياً للطرق
منطقة عسير
 تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022
المنطقة الشرقية
 عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريًا بالمساجد والدور النسائية
أبرز المواد
 57 إصابة جديدة و2 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 عطل فني يضرب منصة “سناب شات”
أبرز المواد
 قبل يوم من الافتتاح.. حريق هائل يلتهم قاعة مهرجان الجونة السينمائي بمصر (فيديو)
أبرز المواد
 أمير مكة يستمع لشرح استراتيجية البريد الجديدة
منطقة مكة المكرمة
 الكشف عن مفاجأة حول وفاة أشهر نجمات “إنستغرام” بأمريكا
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يناقش مع سفير أستراليا بالمملكة عدد من الموضوعات المشتركة
منطقة الرياض
 أمير الحدود الشمالية يستقبل سفير باكستان لدى المملكة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الشرقية يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
المنطقة الشرقية
أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ 

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ 

أبرز المواد
خلال 90 يوما.. أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متراً طولياً للطرق

خلال 90 يوما.. أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متراً طولياً للطرق

منطقة عسير
تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022

تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022

المنطقة الشرقية
عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريًا بالمساجد والدور النسائية

عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريًا بالمساجد والدور النسائية

أبرز المواد

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ 

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ 
http://almnatiq.net/?p=1046476
المناطق ـ نجران :

رعى جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفل تخريج الدورة التأهيلية الـ31 للفرد الأساسي، والعديد من الدورات الاختصاصية بمركز التدريب بمقر قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة اليوم، بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري.

 

واطلع  أمير منطقة نجران عند وصوله على معرض القوة المصاحب الذي اشتمل على نماذج رمزية من الأسلحة والآليات المستخدمة من قبل رجال قوات الطوارئ الخاصة.

وأُقيم حفل بهذه المناسبة تخلله كلمة لقائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران العميد الركن عامر بن علي آل عامر، ثمن فيها الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لجميع القطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية بتوفير الآليات والأفراد البشرية المدربة على أفضل سبل التقنية الحديثة، التي كان لها الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية، إضافة إلى ما أسهمت به في فاعلية أداء رجال الأمن حيال الحفاظ على سلامة أمن الوطن والمواطن، مؤكدًا أن الخريجين أتموا المتطلبات المعرفية والتدريبية في المجال الأمني بعدد من الدورات الاختصاصية لمهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة ليكونوا درعًا حصينًا لحماية الوطن.

كما نٌفِّذت العديد من التطبيقات والفرضيات التي توضح مدى ما وصل إليه الخريجون من مهارات، عقب ذلك شاهد أمير نجران فيلمًا وثائقيًا يستعرض تجهيزات قوات الطوارئ، تلاه أداء خريجي القسم وإعلان النتائج.

وعبَّر أمير منطقة نجران عن فخره واعتزازه بجميع رجال قوات الطوارئ الخاصة الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، وتسجيلهم ضربات استباقية لإفشال كل ما يخطط له أعداء الوطن , مؤكدا أن الجميع في هذا الوطن متحد هو وقيادته، لمجابهة كل من يفكر في الإخلال بأمن هذا الوطن.

روابط ذات صلة

خلال لقاءه بأمين المنطقة.. أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة

خلال لقاءه بأمين المنطقة.. أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة
“الأرصاد”: تعرض منطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة

“الأرصاد”: تعرض منطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة
بعد تجاوزها مرحلة الخطر.. الطفلة “منار” ضحية الأفعى السامة بنجران تغادر المستشفى

بعد تجاوزها مرحلة الخطر.. الطفلة “منار” ضحية الأفعى السامة بنجران تغادر المستشفى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*