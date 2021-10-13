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صحة حفر الباطن تنفذ 2895 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا

صحة حفر الباطن تنفذ 2895 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا
صحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1046487
المناطق - المنطقة الشرقية:

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 2,895 جولة تفتيشية خلال الربع الثالث من عام 2021م ، للتأكد من التزام المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي للقطاع الصحي العام والخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية حيث بلغ عدد مخالفات الأفراد بعدم ارتداء الكمام 19 شخص، فيما بلغت عدد مخالفات المنشآت الصحية 7 منشآت.

وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام الأفراد والمنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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