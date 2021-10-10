صور نادرة للملك سلمان خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية

محررو المناطق:

نشرت مكتبة الملك فهد الوطنية، صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء زيارته الشخصية للمكتبة حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض ويرافقه المشرف العام على المكتبة لتفقد أعمال مشروع مبنى المكتبة عام 1988م/ 1409.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الملك سلمان وهو يجلس برفقة عدد من المعاونين والمستشارين خلال زيارته للمكتبة.

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية، تهدف إلى اقتناء الإنتاج الفكري، وتنظيمه، وضبطه، وتوثيقه، والتعريف به ونشره، وقد تم الإعلان عن إنشائها عام 1983 بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وبدأ تنفيذ المشروع عام 1986؛ لتصبح منارة معرفية لجمهور عريض من المثقفين والمهتمين، وتسهم في إغناء المحتوى الرقمي الفكري والأدبي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.