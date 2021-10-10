احدث الأخبار

صور نادرة للملك سلمان خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية
أبرز المواد
 “التحالف”: تنفيذ 19 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في العبدية.. ومقتل 108 عنصرًا
أبرز المواد
 إجراء 1354 عملية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة خلال شهر
منطقة المدينة المنورة
 اتجاه قضائي في لبنان لاتهام حزب الله بتنفيذ تفجير مرفأ بيروت
أبرز المواد
 أمير الشرقية يفتتح ملتقى اليوم الدولي للحد من الكوارث
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ 
أبرز المواد
 خلال 90 يوما.. أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متراً طولياً للطرق
منطقة عسير
 تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022
المنطقة الشرقية
 عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريًا بالمساجد والدور النسائية
أبرز المواد
 57 إصابة جديدة و2 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 عطل فني يضرب منصة “سناب شات”
أبرز المواد
 قبل يوم من الافتتاح.. حريق هائل يلتهم قاعة مهرجان الجونة السينمائي بمصر (فيديو)
أبرز المواد
صور نادرة للملك سلمان خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية

صور نادرة للملك سلمان خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية

أبرز المواد
“التحالف”: تنفيذ 19 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في العبدية.. ومقتل 108 عنصرًا

“التحالف”: تنفيذ 19 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في العبدية.. ومقتل 108 عنصرًا

أبرز المواد
إجراء 1354 عملية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة خلال شهر

إجراء 1354 عملية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة خلال شهر

منطقة المدينة المنورة
اتجاه قضائي في لبنان لاتهام حزب الله بتنفيذ تفجير مرفأ بيروت

اتجاه قضائي في لبنان لاتهام حزب الله بتنفيذ تفجير مرفأ بيروت

أبرز المواد

صور نادرة للملك سلمان خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية

صور نادرة للملك سلمان خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية
http://almnatiq.net/?p=1046507
محررو المناطق:

نشرت مكتبة الملك فهد الوطنية، صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء زيارته الشخصية للمكتبة حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض ويرافقه المشرف العام على المكتبة لتفقد أعمال مشروع مبنى المكتبة عام 1988م/ 1409.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الملك سلمان وهو يجلس برفقة عدد من المعاونين والمستشارين خلال زيارته للمكتبة.

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية، تهدف إلى اقتناء الإنتاج الفكري، وتنظيمه، وضبطه، وتوثيقه، والتعريف به ونشره، وقد تم الإعلان عن إنشائها عام 1983 بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وبدأ تنفيذ المشروع عام 1986؛ لتصبح منارة معرفية لجمهور عريض من المثقفين والمهتمين، وتسهم في إغناء المحتوى الرقمي الفكري والأدبي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

 

روابط ذات صلة

رسام يكشف عن لوحة اشتراها منه خادم الحرمين الشريفين قبل 45 عاما بسعر “خيالي”

رسام يكشف عن لوحة اشتراها منه خادم الحرمين الشريفين قبل 45 عاما بسعر “خيالي”
مجلس الوزراء يتناول جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي

مجلس الوزراء يتناول جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*