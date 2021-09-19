احدث الأخبار

أمير القصيم: جائزة التميز والإبداع خضعت لمعايير تقييم دقيقة وعلمية بعيدًا عن المجاملات
محليات
 هل إدمان العمل عرض يحتاج لمراجعة أطباء نفسيين؟.. مدرب موارد بشرية يجيب (فيديو)
محليات
 الإعلام الرقمي بغرفة الرياض يبحث التعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر بمحمية الإمام تركي بن عبدالله
أبرز المواد
 فلسطيني يوثق لحظة اعتقال قوة إسرائيلية له عبر “بث مباشر” على فيسبوك
أبرز المواد
 طبيبة تنصح بالحفظ على النظر باتباع طريقة (20-20-20)
أبرز المواد
 تجمع الشرقية الصحي يعقد ملتقى “الرعاية المستمرة” الأول بالخبر
المنطقة الشرقية
 صحة حفر الباطن تنفذ 2895 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا
المناطق
 صور نادرة للملك سلمان خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية
أبرز المواد
 “التحالف”: تنفيذ 19 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في العبدية.. ومقتل 108 عنصرًا
أبرز المواد
 إجراء 1354 عملية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة خلال شهر
منطقة المدينة المنورة
 اتجاه قضائي في لبنان لاتهام حزب الله بتنفيذ تفجير مرفأ بيروت
أبرز المواد
أمير القصيم: جائزة التميز والإبداع خضعت لمعايير تقييم دقيقة وعلمية بعيدًا عن المجاملات

أمير القصيم: جائزة التميز والإبداع خضعت لمعايير تقييم دقيقة وعلمية بعيدًا عن المجاملات

محليات
هل إدمان العمل عرض يحتاج لمراجعة أطباء نفسيين؟.. مدرب موارد بشرية يجيب (فيديو)

هل إدمان العمل عرض يحتاج لمراجعة أطباء نفسيين؟.. مدرب موارد بشرية يجيب (فيديو)

محليات
الإعلام الرقمي بغرفة الرياض يبحث التعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي

الإعلام الرقمي بغرفة الرياض يبحث التعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي

أبرز المواد
توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

أبرز المواد

طبيبة تنصح بالحفظ على النظر باتباع طريقة (20-20-20)

طبيبة تنصح بالحفظ على النظر باتباع طريقة (20-20-20)
حفظ النظر
http://almnatiq.net/?p=1046514
محررو المناطق:

كشفت الدكتورة إيمان الملا مديرة مستشفى العيون التخصصي بالظهران عن طريقة صحية للحفاظ على النظر من أضرار الأشعة الإلكترونية.

وقالت في لقاء مع “الإخبارية “، إن أفضل طريقة للحفاظ على البصر من أضرار الأشعة هي (20-20-20) ويقصد بها أن كل 20 دقيقة عمل على أجهزة الكمبيوتر لابد من إراحة العين 20 ثانية بالنظر إلى أشياء بعيدة تصل لـ20 قدم.

وأوضحت “الملا” أن هذه الطريقة تريح النظر، ناصحة بضرورة إجراء فحوصات طبية كل فترة للحفاظ على النظر.

 

 

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية” ترفض قرار صحة الطائف بإعادة طبيبة الـ 300 ألف ريال

“الموارد البشرية” ترفض قرار صحة الطائف بإعادة طبيبة الـ 300 ألف ريال
ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران

ضبط «موظف مزيف» استولى على 164 ألف ريال من مؤسسة بالظهران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*