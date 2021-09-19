طبيبة تنصح بالحفظ على النظر باتباع طريقة (20-20-20)

محررو المناطق:

كشفت الدكتورة إيمان الملا مديرة مستشفى العيون التخصصي بالظهران عن طريقة صحية للحفاظ على النظر من أضرار الأشعة الإلكترونية.

وقالت في لقاء مع “الإخبارية “، إن أفضل طريقة للحفاظ على البصر من أضرار الأشعة هي (20-20-20) ويقصد بها أن كل 20 دقيقة عمل على أجهزة الكمبيوتر لابد من إراحة العين 20 ثانية بالنظر إلى أشياء بعيدة تصل لـ20 قدم.

وأوضحت “الملا” أن هذه الطريقة تريح النظر، ناصحة بضرورة إجراء فحوصات طبية كل فترة للحفاظ على النظر.