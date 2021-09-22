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فلسطيني يوثق لحظة اعتقال قوة إسرائيلية له عبر “بث مباشر” على فيسبوك

فلسطيني يوثق لحظة اعتقال قوة إسرائيلية له عبر “بث مباشر” على فيسبوك
اعتقال شاب فلسطيني
http://almnatiq.net/?p=1046517

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق اعتداء عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية على شاب فلسطيني خلال بث مباشر كان يجريه على موقع “فيسبوك”.

ويبين المقطع المتداول اعتداء قوات الشرطة على الشاب الفلسطيني أثناء جلوسه في السيارة، من خلال قيام القوات بتحطيم زجاج سيارته والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما يوضح المقطع قيام قوات الشرطة الاسرائيلية باعتقال الشاب الفلسطيني، في حين كان البث المباشر لازال يعمل في توثيق عملي للواقعة.

 

 

 

 

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