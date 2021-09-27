الإعلام الرقمي بغرفة الرياض يبحث التعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي

المناطق - الرياض:

عقدت لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض برئاسة المهندس راكان الفايزي، اليوم الأربعاء، لقاء افتراضي مع إدارة الاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان وتبحث مجالات التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قد دشن خلال شهر مارس الماضي أعمال لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، التي أنشأت مؤخراً ضمن الدورة الحالية لمجلس الإدارة لمواكبة آخر تطورات الاعلام الرقمي وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

وأكد وزير الاعلام المكلف، على أهمية الاعلام الرقمي نظراً لوجود التحول الكبير في الشبكة العنكبوتية، مؤكداً أن كل منصة في القطاع الجديد اصبحت شبه وكالة انباء متنقلة بالصوت والصورة والمحتوى، مبيناً أن عدد البيانات الرقمية المستخدمة سنوياً ضخمة جداً، وأن ما استخدمه العالم من بيانات في العامين الماضيين يعادل 90% من بيانات التاريخ البشري.