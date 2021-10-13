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مواطن يشتكي من تأخر استكمال مشروع طريق “الحمدانية” بمحافظة جدة

مواطن يشتكي من تأخر استكمال مشروع طريق “الحمدانية” بمحافظة جدة
مشروع طريق الحمدانية
http://almnatiq.net/?p=1046527
محررو المناطق:

اشتكى المواطن عبدالعزيز الزهيري أحد قاطني حي “الحمدانية” بمحافظة جدة، من تضرر سكان الحي نتيجة تأخير استكمال تطوير طريق “الحمدانية”.

وقال في لقاء مع “الإخبارية”، إنه في حال أراد أحد السكان نقل مريض إلى المستشفى فإن ذلك يستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف نتيجة الازدحام الموجود، مطالباً بالإسراع لإنهاء المشروع.

وأكد المواطن أن غالبية المحلات التجارية فى الحي أغلقت أبوابها نتيجة عدم توفر مواقف للسيارات فيضطر قائدي المركبات لتركها أمام المحلات.

 

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