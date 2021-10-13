مواطن يشتكي من تأخر استكمال مشروع طريق “الحمدانية” بمحافظة جدة

اشتكى المواطن عبدالعزيز الزهيري أحد قاطني حي “الحمدانية” بمحافظة جدة، من تضرر سكان الحي نتيجة تأخير استكمال تطوير طريق “الحمدانية”.
وقال في لقاء مع “الإخبارية”، إنه في حال أراد أحد السكان نقل مريض إلى المستشفى فإن ذلك يستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف نتيجة الازدحام الموجود، مطالباً بالإسراع لإنهاء المشروع.
وأكد المواطن أن غالبية المحلات التجارية فى الحي أغلقت أبوابها نتيجة عدم توفر مواقف للسيارات فيضطر قائدي المركبات لتركها أمام المحلات.
فيديو | أحد سكان محافظ جدة “عبدالعزيز الزهيري”:
نعاني من ازدحام بسبب تأخير استكمال مشروع طريق الحمدانية .. ونطالب الإسراع لإنهاء المشروع #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/CehsLujUi1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2021
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