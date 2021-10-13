جولة ميدانية لنائب أمير حائل بمجمع مصانع المنطقة

المناطق - واس:

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مجمع المصانع التابع لمدن اليوم، مصنع مياه مشار لتعبئة المياه الذي تبلغ طاقة إنتاجه 48 ألف عبوة في الساعة وبتكلفة تزيد عن 23 مليون ريال، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لمصنع مياه مشار نايف بن عبدالكريم الجميل .

وأطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن خلال الزيارة على عرض مرئي لخطوط إنتاج المصنع والكوادر الوطنية التي تساهم في إدارته وجانب من شراكة المصنع مع عدد من الجهات والهادفة لتدريب الكوادر الوطنية وتهيئتهم لسوق العمل .