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مسؤول أممي يشيد بدور المملكة في تخفيف معاناة النازحين

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http://almnatiq.net/?p=1046553
المناطق - وكالات:

ناقش الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أبرز المستجدات الإقليمية والعالمية وعرض الاتجاهات العالمية للنزوح والذي وصل إلى مستويات قياسية هذا العام.

وأثنى غراندي على دور المملكة ومنظماتها الإنسانية في مجال العمل الخيري والإنساني، معبراً عن “امتنانه الشديد على الثقة وتقديره للشراكة الاستراتيجية التي تحدث فارقاً في حياة آلاف الأسر النازحة قسراً، في ظل احتياجات تزداد يومياً وأزمات إنسانية تمتد لسنوات عديدة”.

وبدوره، تحدث الرئيس التنفيذي للصندوق، المرشد، عن الجهود التي تبذلها المملكة لصالح مشاريع المفوضية الهادفة لخدمة القضايا الإنسانية، والمجتمعات المضيفة.

وأكد عمق العلاقة المشتركة بين المفوضية والصندوق، التي من شأنها التخفيف من معاناة ظروف اللجوء الإنساني، قائلاً: “نحتفل اليوم معاً بمرور 10 أعوام على الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تمكنا خلال هذه الفترة من تنفيذ 17 برنامجا بقيمة 78 مليون دولار أمريكي، استفاد منها ما يزيد عن 5 ملايين شخص في 7 دول حول العالم”.

وأضاف: “تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الدعم الإنساني والتنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في دعم برامج متعددة في مجالات إنسانية وتنموية، في كل من أفغانستان وباكستان وميانمار وتايلاند وبنغلاديش وسوريا ولبنان والأردن”.

 

 

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