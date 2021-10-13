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اعتماد مجمع إرادة بالرياض مركزاً متخصصًا في طب الإدمان النفسي

اعتماد مجمع إرادة بالرياض مركزاً متخصصًا في طب الإدمان النفسي
مجمع إرادة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1046560
المناطق - الرياض:

حصل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على الاعتماد البرامجي المكتمل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في التخصص الدقيق لطب الإدمان النفسي على مستوى المملكة والشرق الأوسط، لمدة ٤ سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن حصول المجمع على هذا الاعتماد يأتي لما يملكه من كوادر بشرية ذات خبرة ومهارة علمية وعملية في مجال علاج الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وسيسهم بإذن الله في زيادة عدد المختصين في علاج الإدمان كأحد التخصصات النادرة على مستوى المملكة.

وأعرب الدكتور القحطاني عن سعادته واعتزازه بثقة المسئولين في هيئة التخصصات الصحية بما يملكه المجمع من إمكانيات وكوادر، وقدرته على المساهمة في تطوير مهارات الأطباء في هذا التخصص الدقيق.

وذكر أن حصول المجمع على الاعتماد البرامجي المكتمل في التخصص الدقيق لطب الإدمان النفسي يأتي متوافقاً مع رؤية المجمع التي تؤكد على أن يكون رائدا في الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية للإضطرابات النفسية والإدمان محليا وإقليميًا.

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