إصابة “العويس” بقطع في الرباط الجانبي للركبة.. وتأكد غيابه عن مباراتي أستراليا وفيتنام

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أكدت قناة الإخبارية الرياضية غياب حارس الأخضر محمد العويس عن مباراتي أستراليا وفيتنام في التصفيات الآسيوية وعن بطولة كأس العرب FIFA2021 بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الجانبي

وتعرض حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد العويس أمس الثلاثاء خلال مباراة المنتخب ضد الصين، لإصابة عنيفة على مستوى الركبة، ليتم استبداله في الدقيقة 68، من المباراة التي فاز فيها الأخضر بثلاثة أهداف لاثنين، أمام الصين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة إصابة العويس، حيث ترددت أنباء عن معاناته من قطع في الرباط الصليبي، في الوقت الذي نفى فيه صديقه المقرب، هذه الشائعات، في انتظار خضوعه لأشعة رنين مغنطيسي، اليوم الأربعاء.

وكشف برنامج “شوت”، عن نتيجة التشخيص المبدئي لإصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث أكد طبيب المنتخب الوطني، أن التشخيص المبدئي، أثبت إصابة محمد العويس، بقطع في الرباط الجانبي.