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ممرضة في القريات تسرد لحظات إنقاذها لمقيمة تم دهسها في أحد الطرق

ممرضة في القريات تسرد لحظات إنقاذها لمقيمة تم دهسها في أحد الطرق
ممرضة تمكنت من إنقاذ حياة مقيمة
http://almnatiq.net/?p=1046588
محررو المناطق:

كشفت ممرضة تمكنت من إنقاذ حياة مقيمة بعدما تعرضت لحادث طريق في القريات تفاصيل الواقعة.

وقالت الممرضة لـ”الإخبارية”، إنه أثناء قيادتها لسيارتها، فوجئت بسيارة مسرعة تصدم بسيدة خلال عبورها الطريق، فأوقفت سيارتها لتتفحصها وتطمئن عليها فوجدتها فاقدة للوعي، لوجود نزيف.

وأضافت أنها حاولت إفاقتها من خلال وضع الكحول وبالفعل استجابة، ثم قامت بسؤالها عدة أسئلة، وتم إسعافها وهي الآن بصحة جيدة.

 


 

 

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