ممرضة في القريات تسرد لحظات إنقاذها لمقيمة تم دهسها في أحد الطرق

محررو المناطق:

كشفت ممرضة تمكنت من إنقاذ حياة مقيمة بعدما تعرضت لحادث طريق في القريات تفاصيل الواقعة.

وقالت الممرضة لـ”الإخبارية”، إنه أثناء قيادتها لسيارتها، فوجئت بسيارة مسرعة تصدم بسيدة خلال عبورها الطريق، فأوقفت سيارتها لتتفحصها وتطمئن عليها فوجدتها فاقدة للوعي، لوجود نزيف.

وأضافت أنها حاولت إفاقتها من خلال وضع الكحول وبالفعل استجابة، ثم قامت بسؤالها عدة أسئلة، وتم إسعافها وهي الآن بصحة جيدة.

فيديو | #الإخبارية تلتقي ممرضة أنقذت مقيمة بعد دهسها في أحد الطرق في القريات.. وتروي التفاصيل #نشرة_النهار pic.twitter.com/ycFTnBKceI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2021



