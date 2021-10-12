مشجعو المنتخب الصيني ينظفون المدرجات عقب مباراة الأخضر (فيديو)

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تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام الجمهور الصيني بتنظيف ملعب مباراة المنتخب الصيني والأخضر أمس الثلاثاء.

ويبين المقطع المتداول، حرص المشجعين على تنظيف مدرجات ومقاعد الجزء المخصص للمشجعين الصينيين.

وانتهت المباراة أمس بفوز المنتخب الوطني على نظيره الصيني بنتيجة 3 – 2، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.