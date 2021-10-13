وزير الإعلام اليمني: استهداف مليشيا الحوثي لمستشفى علي عبد الغني جريمة حرب مكتملة الأركان

المناطق - وكالات:

أعرب معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، وعضو مجلس حكماء شباب آسيا، عن إدانته الكاملة لاستهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستشفى علي عبد الغني في مديرية العبدية المحاصرة بمحافظة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، بعد ساعات من إعلان مكتب الصحة إصابة 160 من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف المتواصل.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “يأتي هذا الاستهداف الإجرامي للمستشفى الوحيد في المديرية في ظل حصار غاشم تفرضه مليشيا الحوثي، أدى إلى نفاذ مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات جراء نفاذ مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل، وعجزها عن تقديم الخدمات وتعذر إخلاء الحالات لمناطق أخرى جراء الحصار”.

وتابع: “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة لجريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية لمستشفى علي عبد المغنى باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقديم المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.