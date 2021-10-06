احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض
أبرز المواد
 جامعة المؤسس تكرم 119 طالبًا وطالبة بالملتقى الثاني بفرغ الجامعة برابغ
ثقافة وفنون
 مشجعو المنتخب الصيني ينظفون المدرجات عقب مباراة الأخضر (فيديو)
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي يكرم المشاركين في برنامج الأبحاث المشتركة
أبرز المواد
 الأمن البيئي: ضبط 8 مواطنين مخالفين لأنظمة الصيد.. وهذه العقوبات تنتظرهم
أبرز المواد
 باحث شرعي يوضح مدى أحقية تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي ( فيديو)
أبرز المواد
 الخارجية الفرنسية: تصرفات إيران تثير شكوكًا حول التزامها بالاتفاق النووي
أبرز المواد
 بعد صفقة “نيو كاسل”.. هل يستحوذ صندوق الاستثمارات على “إنتر ميلان”؟
أبرز المواد
 “باستثناء الدول الأوروبية”.. الصحة العالمية تعلن تراجع وفيات العالم من كورونا
أبرز المواد
 للمرة الأولي.. الملكة اليزابيث تتكأ على عكاز في حدث مهم
دولي
 الدكتور ياسر الدوسري عميداً لكلية التربية بوادي الدواسر
المناطق
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

أبرز المواد
ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض

ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض

أبرز المواد
جامعة المؤسس تكرم 119 طالبًا وطالبة بالملتقى الثاني بفرغ الجامعة برابغ

جامعة المؤسس تكرم 119 طالبًا وطالبة بالملتقى الثاني بفرغ الجامعة برابغ

ثقافة وفنون
مشجعو المنتخب الصيني ينظفون المدرجات عقب مباراة الأخضر (فيديو)

مشجعو المنتخب الصيني ينظفون المدرجات عقب مباراة الأخضر (فيديو)

أبرز المواد

بعد صفقة “نيو كاسل”.. هل يستحوذ صندوق الاستثمارات على “إنتر ميلان”؟

بعد صفقة “نيو كاسل”.. هل يستحوذ صندوق الاستثمارات على “إنتر ميلان”؟
نادي إنتر ميلان
http://almnatiq.net/?p=1046608
المناطق - وكالات:

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن صندوق الاستثمار يستهدف الاستحواذ على نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد استحواذه الأخير على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة في نادي نيوكاسل بنسبة 80% بعد إتمام صفقة الاستحواذ على النادي الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات برصيد 3 نقاط فقط.

وبات نيوكاسل الآن هو النادي الأغنى في العالم، حيث تقدر قيمة صندوق الاستثمار العام السعودي بحوالي 320 مليار جنيه إسترليني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”فوتبول إيطاليا“، نقلا عن صحيفة ”Libero“، فإن المحادثات بين صندوق الاستثمار السعودي ومجموعة سونينغ الصينية، التي تستحوذ حاليا على النادي الإيطالي، في مراحل متقدمة.

وأشارت إلى أن العرض المقدم تقترب قيمته من مليار يورو، موضحة أن عائلة زهانغ الصينية التي ترأس النادي الإيطالي قد تضطر لقبول العرض نظرا للوضع المالي السيئ في مجموعة سونينغ.

لكن وفقًا لتقارير أخرى أشار إليها مراسل صحيفة La Repubblica، فرانكو فاني، فإن المصادر المقربة من النيراتزوري تنفي هذه التقارير، وتؤكد أنه لا يوجد شيء بخصوص بيع النادي، وأن هذه الشائعات تنتشر فقط لدفع صفقة نيوكاسل.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

تقارير تتحدث عن قرب إتمام صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي

تقارير تتحدث عن قرب إتمام صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي
بنزيما يقود ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

بنزيما يقود ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*