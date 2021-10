بعد صفقة “نيو كاسل”.. هل يستحوذ صندوق الاستثمارات على “إنتر ميلان”؟

المناطق - وكالات:

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن صندوق الاستثمار يستهدف الاستحواذ على نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد استحواذه الأخير على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة في نادي نيوكاسل بنسبة 80% بعد إتمام صفقة الاستحواذ على النادي الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات برصيد 3 نقاط فقط.

وبات نيوكاسل الآن هو النادي الأغنى في العالم، حيث تقدر قيمة صندوق الاستثمار العام السعودي بحوالي 320 مليار جنيه إسترليني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”فوتبول إيطاليا“، نقلا عن صحيفة ”Libero“، فإن المحادثات بين صندوق الاستثمار السعودي ومجموعة سونينغ الصينية، التي تستحوذ حاليا على النادي الإيطالي، في مراحل متقدمة.

وأشارت إلى أن العرض المقدم تقترب قيمته من مليار يورو، موضحة أن عائلة زهانغ الصينية التي ترأس النادي الإيطالي قد تضطر لقبول العرض نظرا للوضع المالي السيئ في مجموعة سونينغ.

لكن وفقًا لتقارير أخرى أشار إليها مراسل صحيفة La Repubblica، فرانكو فاني، فإن المصادر المقربة من النيراتزوري تنفي هذه التقارير، وتؤكد أنه لا يوجد شيء بخصوص بيع النادي، وأن هذه الشائعات تنتشر فقط لدفع صفقة نيوكاسل.

