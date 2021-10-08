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باحث شرعي يوضح مدى أحقية تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي ( فيديو)

باحث شرعي يوضح مدى أحقية تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي ( فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1046625
محررو المناطق:

قال الباحث الشرعي الدكتور أحمد الغامدي، أن السماح للفتاة بتزويج نفسها سيقضي على مشكلات العضل، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه قد تنشأ مشكلة أخرى وهي أن بعض الفتيات يندفعن بشكل عاطفي نحو تزويج أنفسهن.

وأوضح في مداخلة لبرنامج” سيدتي” على “روتانا خليجية”، أن بعض الفتيات غير مؤهلات لتلك المسؤولية، مما قد يدفعن إلى أمور قد تؤدي إلى خلل اجتماعي، يؤدي إلى كثير من المآسي، حال أنجبت المرأة وارتبطت بمولود.

وأكد أنه ليس لولي الأمر حق “العضل”، لكن التخوف من تزويج الفتاة لنفسها هو أن تندفع وترتبط من شخص غير جدير بها.

 

 

 

 

 

 

 

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