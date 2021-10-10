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جامعة المؤسس تكرم 119 طالبًا وطالبة بالملتقى الثاني بفرغ الجامعة برابغ

جامعة المؤسس تكرم 119 طالبًا وطالبة بالملتقى الثاني بفرغ الجامعة برابغ

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جامعة المؤسس تكرم 119 طالبًا وطالبة بالملتقى الثاني بفرغ الجامعة برابغ

جامعة المؤسس تكرم 119 طالبًا وطالبة بالملتقى الثاني بفرغ الجامعة برابغ
http://almnatiq.net/?p=1046657
المناطق - مكة المكرمة:

كرمت جامعة الملك عبدالعزيز فرغ رابغ اليوم، 119 طالبًا وطالبة، الفائزين في منافسات الملتقى العلمي الثاني لطلاب وطالبات الجامعة، وبدعمٍ إستراتيجي من الوقف العلمي للعام الثاني على التوالي.

وطرحت النسخة الثانية من الملتقى هذا العام ، ثلاثة محاور للتنافس على الإبداع والابتكار فيها، ضم المحور الأول (البحث العلمي والمشاريع التطبيقية) مسار الدراسات العليا، العلوم الصحية، الهندسية، الحاسوبية، الإدارية، الإنسانية والعلوم الأساسية، بينما ضم المحور الثاني (الابتكار وريادة الأعمال) مسار صحة المجتمع، الاستدامة، التكنولوجيا والمعلومات وريادة الأعمال، فيما ضم المحور الثالث والأخير (الموهبة) مسار الإلقاء والخطابة، الرسم والخط والفن الحر، الفيلم القصير، الفن الرقمي والتصوير.

وشهد الملتقى منافسة 536 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة برابغ على مسارات المحاور المطروحة، بلغ عدد المشاركات المقدمة 343 مشاركة قُبلت منها 298 بعد تحكيمها من قبل اللجان المختصة، وأعلن عن أسماء الفائزين 119 طالبًا وطالبة كُرموا خلال الحفل الختامي الذي أقيم برعاية معالي رئيس الجامعة.

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