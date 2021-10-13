ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية بإمارة الرياض أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بمحافظة الدرعية.
وقالت اللجنة إنه تم ضبط أنواط ورتب خاصة بالجيش اليمني، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية على رأسها الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة.
اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تضبط أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بمحافظة الدرعية.#إمارة_الرياض pic.twitter.com/UHDjLCPZoL
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) October 13, 2021
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