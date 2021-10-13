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ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض

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ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض

ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض
اللجنة الأمنية بإمارة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1046663
المناطق - الرياض:

ضبطت اللجنة الأمنية بإمارة الرياض أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بمحافظة الدرعية.

وقالت اللجنة إنه تم ضبط أنواط ورتب خاصة بالجيش اليمني، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية على رأسها الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة.

 

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