إنجاز 93% من مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بالأحساء

المناطق - المنطقة الشرقية:

أنجزت أمانة الأحساء ما نسبته 93% من مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بوسط مدينة المبرز على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع، وذلك امتدادا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية.

وأبان أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن إتمام تطوير سوق الأربعاء الشعبي سيكون في مطلع العام المقبل 2022 ، إذ تتواصل الخطوات المرحلية لتنفيذ المشروع وفق ما خُطط لها، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة وضع الباعة الجائلين في الحاضرة وفقاً لمستهدفات عدة تتمثل في (تهيئة الموقع عمرانياً، زيادة مساحة المناطق الخضراء، استخدام المواد المحلية والنباتات المناسبة والملائمة للموقع، دعم المنتوجات المحلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ، دعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق، زيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع، تحفيز الاستثمار في السوق، المحافظة على النظافة العامة لموقع مشروع السوق، تحقيق مبدأ الاستدامة، توفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين).

وأشار إلى أن مشروع تطوير السوق يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي ، إضافةً إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة ” فود ترك ” ومواقع للأسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكدت الأمانة سعيها لتطوير الأسواق الشعبية الأسبوعية الأخرى بصفة مماثلة لما يتم في مشروع سوق الأربعاء نظراً لأهميتها في المجتمع الأحسائي، ويأتي في مقدمة تلك الأسواق (سوق الخميس في مدينة الهفوف، سوق الجمعة في بلدة الطرف، سوق الأحد في بلدة القارة، سوق الاثنين في مدينة الجفر)، مبينةً أن مثل هذه المشاريع من شأنها الإسهام في تعزيز الجهود نحو تحسين المشهد الحضري أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.