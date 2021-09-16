أمانة الرياض توضح الحالات الإلزامية لإصدار الشهادات الصحية في 5 أنشطة تجارية

نشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض منشور توعوي عبر “تويتر” لتوضيح الحالات التي يلزم فيها إصدار الشهادات الصحية، وقالت الأمانة إن إصدار الشهادات الصحية إلزامي للعاملين في 5 أنشطة تجارية وهي: “المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة والسوبر ماركت والتموينات”.
وأوضحت أن هناك 3 أمراض معدية تمنع العامل المصاب من ممارسة العمل، حيث قالت إن هناك 3 أمراض معدية تمنع إصدار الشهادة الصحية وهي : “الإيدز، والكبد الوبائي بي والكبد الوبائي سي”.
إصدار الشهادات الصحية إلزامي للعاملين في 5 أنشطة تجارية.. و 3 أمراض معدية تمنع العامل المصاب من ممارسة العمل pic.twitter.com/kDPErCHHk0
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) October 13, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق