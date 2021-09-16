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أمانة الرياض توضح الحالات الإلزامية لإصدار الشهادات الصحية في 5 أنشطة تجارية
أمانة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1046692
المناطق - الرياض:

نشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض منشور توعوي عبر “تويتر” لتوضيح الحالات التي يلزم فيها إصدار الشهادات الصحية، وقالت الأمانة إن إصدار الشهادات الصحية إلزامي للعاملين في 5 أنشطة تجارية وهي: “المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة والسوبر ماركت والتموينات”.

وأوضحت أن هناك 3 أمراض معدية تمنع العامل المصاب من ممارسة العمل، حيث قالت إن هناك  3 أمراض معدية تمنع إصدار الشهادة الصحية وهي : “الإيدز، والكبد الوبائي بي والكبد الوبائي سي”.

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