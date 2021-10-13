“تستهدف زراعة 2000 شجرة”.. إطلاق حملة لتشجير محافظة رفحاء

المناطق - واس:

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية أمس حملة مشروع التشجير الوطني تحت شعار “ساهم في التشجير وكن جزءًا من التغيير لنجعلها خضراء” في محافظة رفحاء، بحضور مدير المركز زياد الخمعلي

واستهدف المشروع زراعة 2000 شجرة من الطلح والغاف والسدر في مدخل حي الورود على طريق الشمال الدولي برفحاء ليكون متنفسًا جديدًا وشريانًا حيويًا للمحافظة.

وأوضح المركز أنه شارك في الحملة جمعية أمان البيئية في المنطقة، ومجموعة من المتطوعين من خلال فرص التطوع، مؤكدًا أن الجهود مستمرة في تنمية الغطاء النباتي من خلال غرس الأشجار ونثر البذور لما لذلك من أثر على البيئة والإسهام في تحسين جودة الحياة والصحة بصفة عامة.