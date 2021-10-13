الشركة الوطنية للتنمية الزراعية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

المناطق - الرياض:

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر فرص وظيفية تدريبية “برنامج تدريب على رأس العمل”، لحملة البكالوريوس فأعلى، في مدينة الرياض، واشترط على أن يكون التقديم للسعوديين فقط وذلك وفقا للتالي:

المسمى الوظيفي:

– مساعد توظيف (الموارد البشرية). وظيفتان

الوصف الوظيفي:

مساعد التوظيف مسؤول عن دعم فريق مدير التوظيف من خلال تقديم توصيات حول كيفية تحسين عملية التوظيف التي تعزز قدرة الشركة على جذب المواهب.

المؤهلات والشروط:

– سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس او الماجستير في ادارة الاعمال، الموارد البشرية، او مايعادلها.

– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

المسؤوليات:

– مساعدة مدير التوظيف في تحديد المتطلبات لملء خطة القوى العاملة من كل من الأسواق المحلية والخارجية.

– المصادر المختصرة للمرشحين المحتملين باستخدام مصادر مختلفة على سبيل المثال قاعدة بيانات ومواقع التوظيف والإعلانات ومستشارو التوظيف المحليون والدوليون وما إلى ذلك عند الحاجة.

– تنظيم أنشطة التوظيف بتوجيه من مدير التوظيف والتنسيق مع وحدات العمل لتلبية احتياجات القوى العاملة الفورية والمستقبلية.

– إعداد عروض العمل وعقد التوظيف وتقديم المشورة للمرشحين المختارين بشأن متطلبات التوظيف وبشروط وأحكام التوظيف.

– التأكد من أن جميع أنشطة التوظيف متوافقة مع سياسات وإجراءات التوظيف في نادك وكذلك قوانين العمل في المملكة العربية السعودية وخارجها لتوظيف المرشحين المحليين والخارجيين ، على التوالي.

– الحفاظ على علاقة مهنية عالية مع الاستشاريين وبائعي الخدمات والتأكد من امتثالهم لسياسات وإجراءات التوظيف في نادك.

مزايا برنامج (تمهير):

1- مكافأة مالية (3,000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى.

2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

3- دورات تدريبية إلكترونية.

4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

عن نادك:

تعد ”الشركة الوطنية للتنمية الزراعية“ نادك، من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة العربية السعودية التي بدأت عام ١٩٨١م وحظيت على فرصة الريادة بكونها أول شركة زراعية طُرحت في سوق الأسهم السعودي، وحققت نجاحات وإنجازات كثيرة جعلتها تحافظ على نمو وتطور طاقتها الإنتاجية.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:(هنــــــــــا)