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الأمير تركي الفيصل يكشف عن موقفه تجاه إمام مسجد وصف جمعية “النهضة” بألفاظ غير لائقة

الأمير تركي الفيصل يكشف عن موقفه تجاه إمام مسجد وصف جمعية “النهضة” بألفاظ غير لائقة
http://almnatiq.net/?p=1046740
محررو المناطق:

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات السابق عن موقفه تجاه أحد أئمة المساجد بمدينة الرياض، وصف جمعية “النهضة” النسائية بأوصاف غير لائقة.

وقال الأمير “تركي الفيصل” في لقاء مع برنامج “في الموقف”، إنه بينما كان جالسًا في منزله بمدينة الرياض يوم جمعة، فوجئ باتصال هاتفي من إحدى شقيقاته، بأنها وصلها خبر مفاده أن أحد الأئمة وصف جمعية “النهضة” الخيرية النسائية بأوصاف قذرة.

وأوضح أنه أول شيء فعله أنه تحقق من الأمر، ووصله من مكتب الاستخبارات في الرياض نص مكتوب بما قاله ذلك الإمام، وبالفعل ورد الوصف الذي ذكرته شقيقته.

وتابع في يوم الجمعة التالي توجه إلى المسجد، الذي يخطب فيه هذا الإمام ، وعقب الأذان طلب الأمير تركي الفيصل إلقاء كلمة.

وقال في كلمته: إن فلان قال كذا وكذا الأسبوع الماضي في حق الجمعية ولي فيها محارم.. ولو كان معه دليل أرجو أن يقدمها لي خلال أسبوع .. وأنا سوف اتخذ الإجراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

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