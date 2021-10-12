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بكلمات مؤثرة.. مغردون يودعون الإعلامي الرياضي طارق بن طالب

بكلمات مؤثرة.. مغردون يودعون الإعلامي الرياضي طارق بن طالب
طارق بن طالب
http://almnatiq.net/?p=1046750
محررو المناطق:

توفي اليوم الأربعاء، الإعلامي الرياضي والمتحدث الأسبق لنادي النصر طارق بن طالب، وهو الأمر الذي كان له وقع الصدمة على رواد التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.

سبب وفاة طارق بن طالب

وكان طارق قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها للمستشفى إلا أنه لم يلبث كثيرًا حيث توفي بعدما تفاقمت حالته الصحية، حيث نقل مغردون عن أسرة طارق بن طالب، أنه توفي بعد مرض خطير لم يدم طويلا.

وغرد ماجد المهندي، رئيس لجنة الاعلام الإلكتروني بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي ورئيس تحرير صحيفة الرياضي، قائلا: “رحمة الله عليك يابوفارس وإنا على فراقك لمحزونون والله ماعرفت طارق بن طالب الا مستقلاً ومتفرداً بالاخلاق قبل التميز بالطرح والمفردة لاحول ولاقوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما كتب محمد البكيري في تغريدة عبر تويتر: “رحمة الله عليك يابوفارس وإنا على فراقك لمحزونون والله ماعرفت طارق بن طالب الا مستقلاً ومتفرداً بالأخلاق قبل التميز بالطرح والمفردة لاحول ولاقوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما كتب رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز: “اللهم ارحم عبدك طارق بن طالب واسكنه فسيح جناتك اللهم واغفر له وألهم اهله وذويه الصبر”.

من جهته قال هاشم سرور، لاعب النصر السابق، ورئيس رابطة لاعبي النصر: “احر التعازي ننعي أسرة الفقيد الغالي طارق بن طالب الحربي، لا حول ولاقوة الا بالله اللهم اغفر وارحم عبدك طارق واسكنه الجنه يارحمن ياغفور”.

https://twitter.com/Hashem_S6/status/1448359139571388418

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