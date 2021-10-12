بكلمات مؤثرة.. مغردون يودعون الإعلامي الرياضي طارق بن طالب

محررو المناطق:

توفي اليوم الأربعاء، الإعلامي الرياضي والمتحدث الأسبق لنادي النصر طارق بن طالب، وهو الأمر الذي كان له وقع الصدمة على رواد التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.

سبب وفاة طارق بن طالب

وكان طارق قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها للمستشفى إلا أنه لم يلبث كثيرًا حيث توفي بعدما تفاقمت حالته الصحية، حيث نقل مغردون عن أسرة طارق بن طالب، أنه توفي بعد مرض خطير لم يدم طويلا.

وغرد ماجد المهندي، رئيس لجنة الاعلام الإلكتروني بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي ورئيس تحرير صحيفة الرياضي، قائلا: “رحمة الله عليك يابوفارس وإنا على فراقك لمحزونون والله ماعرفت طارق بن طالب الا مستقلاً ومتفرداً بالاخلاق قبل التميز بالطرح والمفردة لاحول ولاقوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحمة الله عليك يابوفارس

وإنا على فراقك لمحزونون

والله ماعرفت طارق بن طالب

الا مستقلاً ومتفرداً بالاخلاق

قبل التميز بالطرح والمفردة

لاحول ولاقوة الا بالله

وإنا لله وإنا إليه راجعون#طارق_بن_طالب_في_ذمة_الله pic.twitter.com/UtOc17nNxc — ‏ ‏ ماجد المهندي 🇰🇼 (@m_Almuhanndi76) October 13, 2021

فيما كتب محمد البكيري في تغريدة عبر تويتر: “رحمة الله عليك يابوفارس وإنا على فراقك لمحزونون والله ماعرفت طارق بن طالب الا مستقلاً ومتفرداً بالأخلاق قبل التميز بالطرح والمفردة لاحول ولاقوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

لاحول ولاقوة إلا بالله.وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم ارحم واغفر لعبدك طارق بن طالب

وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك.

خالص المواساة والتعازي لأسرته وذويه . #طارق_بن_طالب_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ZGlP7JFxbC — محمد البكيري (@m_bukairy) October 13, 2021

فيما كتب رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز: “اللهم ارحم عبدك طارق بن طالب واسكنه فسيح جناتك اللهم واغفر له وألهم اهله وذويه الصبر”.

اللهم ارحم عبدك طارق بن طالب واسكنه فسيح

جناتك

اللهم واغفر له وألهم اهله وذويه الصبر — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 13, 2021

من جهته قال هاشم سرور، لاعب النصر السابق، ورئيس رابطة لاعبي النصر: “احر التعازي ننعي أسرة الفقيد الغالي طارق بن طالب الحربي، لا حول ولاقوة الا بالله اللهم اغفر وارحم عبدك طارق واسكنه الجنه يارحمن ياغفور”.

https://twitter.com/Hashem_S6/status/1448359139571388418