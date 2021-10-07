محامي: عقوبة التفوه بألفاظ بذيئة في الملاعب تصل للسجن عام وغرامة

قال المحامي سلطان المصلوخي، أن بعض الألفاظ البذيئة في الملاعب الرياضية قد تدخل صاحبها السجن، موضحاً أن العقوبة المقررة هي السجن لمدة لا تزيد عن عام بالإضافة إلى الغرامة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هذه الألفاظ بالملاعب إساءة واضحة وصريحة، وتعرض صاحبها للعقوبة، مشيرًا إلى أنه من يدعي أنه مريض أو لديه سكر عليه أن يجلس في بيته ولا يسيء للآخرين.
فيديو | المحام سلطان المصلوخي: بعض الألفاظ البذيئة في الملاعب الرياضية قد تدخلك السجن.. ومن يسربون مقاطع المحاضرات الجامعية عرضة للعقوبة#الراصد pic.twitter.com/HI7zZzNTyd
— الراصد (@alraasd) October 13, 2021
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