محامي: عقوبة التفوه بألفاظ بذيئة في الملاعب تصل للسجن عام وغرامة

محررو المناطق:

قال المحامي سلطان المصلوخي، أن بعض الألفاظ البذيئة في الملاعب الرياضية قد تدخل صاحبها السجن، موضحاً أن العقوبة المقررة هي السجن لمدة لا تزيد عن عام بالإضافة إلى الغرامة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هذه الألفاظ بالملاعب إساءة واضحة وصريحة، وتعرض صاحبها للعقوبة، مشيرًا إلى أنه من يدعي أنه مريض أو لديه سكر عليه أن يجلس في بيته ولا يسيء للآخرين.