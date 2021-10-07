احدث الأخبار

محامي: عقوبة التفوه بألفاظ بذيئة في الملاعب تصل للسجن عام وغرامة
أبرز المواد
 إنجاز عالمي لجامعة الطائف.. دخلت ضمن تصنيف QS البريطاني في مجال التعليم
أبرز المواد
 وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية
أبرز المواد
 السجن عام وغرامة 300 ألف ريال بحق مواطن ومقيم أدينا بحيازة قطع غيار مغشوشة
أبرز المواد
 بكلمات مؤثرة.. مغردون يودعون الإعلامي الرياضي طارق بن طالب
أبرز المواد
 الأمير تركي الفيصل يكشف عن موقفه تجاه إمام مسجد وصف جمعية “النهضة” بألفاظ غير لائقة
أبرز المواد
 مختص بتجارة العود: 30٪؜ من بضاعة البخور في السوق المحلي مغشوشة
أبرز المواد
 “تستهدف زراعة 2000 شجرة”.. إطلاق حملة لتشجير محافظة رفحاء
المناطق
 القبض على شخص اعتدى على مقيم بآلة حادة في حائل
أبرز المواد
 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
منطقة الرياض
 سفير المملكة في بوركينافاسو يلتقي مندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
دولي
 اكتشاف جزر جديدة وكائنات بحرية عملاقة شمال البحر الأحمر
أبرز المواد
محامي: عقوبة التفوه بألفاظ بذيئة في الملاعب تصل للسجن عام وغرامة

محامي: عقوبة التفوه بألفاظ بذيئة في الملاعب تصل للسجن عام وغرامة

أبرز المواد
إنجاز عالمي لجامعة الطائف.. دخلت ضمن تصنيف QS البريطاني في مجال التعليم

إنجاز عالمي لجامعة الطائف.. دخلت ضمن تصنيف QS البريطاني في مجال التعليم

أبرز المواد
وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية

وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية

أبرز المواد
السجن عام وغرامة 300 ألف ريال بحق مواطن ومقيم أدينا بحيازة قطع غيار مغشوشة

السجن عام وغرامة 300 ألف ريال بحق مواطن ومقيم أدينا بحيازة قطع غيار مغشوشة

أبرز المواد

محامي: عقوبة التفوه بألفاظ بذيئة في الملاعب تصل للسجن عام وغرامة

محامي: عقوبة التفوه بألفاظ بذيئة في الملاعب تصل للسجن عام وغرامة
المحامي سلطان المصلوخي،
http://almnatiq.net/?p=1046752
محررو المناطق:

قال المحامي سلطان المصلوخي، أن بعض الألفاظ البذيئة في الملاعب الرياضية قد تدخل صاحبها  السجن، موضحاً أن العقوبة المقررة هي السجن لمدة لا تزيد عن عام بالإضافة إلى الغرامة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هذه الألفاظ بالملاعب إساءة واضحة وصريحة، وتعرض صاحبها للعقوبة، مشيرًا إلى أنه من يدعي أنه مريض أو لديه سكر عليه أن يجلس في بيته ولا يسيء للآخرين.

 

 

روابط ذات صلة

هل الإثبات الرقمي يعتد به قانونا أمام القضاء؟.. محام يجيب (فيديو)  

هل الإثبات الرقمي يعتد به قانونا أمام القضاء؟.. محام يجيب (فيديو)  
تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)

تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال.. عقوبات رادعة للمتحرش (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*