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“هيئة المهندسين” تكشف حقيقة إلغاء “كود البناء”

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“هيئة المهندسين” تكشف حقيقة إلغاء “كود البناء”

“هيئة المهندسين” تكشف حقيقة إلغاء “كود البناء”
كود البناء السعودي
http://almnatiq.net/?p=1046769
المناطق - الرياض:

أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أن ما يتم تداوله عبر عدد من الصحف والقنوات الفضائية حول مطالبتها بإيقاف تطبيق “كود البناء” أمر عار عن الصحة ولم يسبق لها التصريح به عبر أي من منصاتها الرسمية، مؤكدَة دعمها التطبيق الكود منذ مراحله الأولى عبر عضويتها في اللجنة الوطنية لكود البناء.

وبين المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن دورها تجاه كود البناء يتركز في تنفيذ البرامج التدريبية والإشراف على تأهيله واعتماد المفتشين على أعمال الكود مشيرًا إلى تأهيل الهيئة قرابة 5000 مهندسًا عبر 34 برنامجًا تدريبيًا منذ مطلع العام الميلادي، كما أكد بأن الهيئة واللجنة تتشاركان في الأهداف وتسعيان إلى تطبيق الكود لضمان تحقيق الجودة والسلامة للمباني وروادها.

وتدعو هيئة المهندسين إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن تخوله الهيئة للتحدث باسمها وتمثيلها، مؤكدًة على عدم تهاونها مع من ينشر الشائعات وينسب التصريحات غير الصادرة منها لها.

 

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