احدث الأخبار

وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية
أبرز المواد
 السجن عام وغرامة 300 ألف ريال بحق مواطن ومقيم أدينا بحيازة قطع غيار مغشوشة
أبرز المواد
 بكلمات مؤثرة.. مغردون يودعون الإعلامي الرياضي طارق بن طالب
أبرز المواد
 الأمير تركي الفيصل يكشف عن موقفه تجاه إمام مسجد وصف جمعية “النهضة” بألفاظ غير لائقة
أبرز المواد
 مختص بتجارة العود: 30٪؜ من بضاعة البخور في السوق المحلي مغشوشة
أبرز المواد
 “تستهدف زراعة 2000 شجرة”.. إطلاق حملة لتشجير محافظة رفحاء
المناطق
 القبض على شخص اعتدى على مقيم بآلة حادة في حائل
أبرز المواد
 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
منطقة الرياض
 سفير المملكة في بوركينافاسو يلتقي مندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
دولي
 اكتشاف جزر جديدة وكائنات بحرية عملاقة شمال البحر الأحمر
أبرز المواد
 تركي الفيصل يكشف عن شرط الرئيس السوداني السابق لتسليم “بن لادن” للمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 أدى إلى أكل الجثث.. تعرّف على أكثر عام شهد انتشار للأمراض والأوبئة في شبه الجزيرة العربية
محليات
وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية

وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية

أبرز المواد
السجن عام وغرامة 300 ألف ريال بحق مواطن ومقيم أدينا بحيازة قطع غيار مغشوشة

السجن عام وغرامة 300 ألف ريال بحق مواطن ومقيم أدينا بحيازة قطع غيار مغشوشة

أبرز المواد
بكلمات مؤثرة.. مغردون يودعون الإعلامي الرياضي طارق بن طالب

بكلمات مؤثرة.. مغردون يودعون الإعلامي الرياضي طارق بن طالب

أبرز المواد
الأمير تركي الفيصل يكشف عن موقفه تجاه إمام مسجد وصف جمعية “النهضة” بألفاظ غير لائقة

الأمير تركي الفيصل يكشف عن موقفه تجاه إمام مسجد وصف جمعية “النهضة” بألفاظ غير لائقة

أبرز المواد

وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية

وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=1046770
المناطق - الجوف:

دشن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان مبادرة تدريب رجال الأمن ومنسوبي الإمارة على الإسعافات الأولية التي ينفذها فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف.

وقُدِّمَ عرض مباشر لآلية استقبال البلاغات لغرفة العمليات والقدرات الفنية التي من خلالها وصلت الهيئة لقدرات متقدمة في التحول الرقمي،إذْ من شأنها تعزيز زمن الاستجابة للبلاغات وكيفية التعامل معها من قِبل فرق الاستجابة المتقدمة حتى تسليم الحالة لأقرب منشأة صحية، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن الإسعافات الأولية.

وفي الختام ،كُرِّمَ المسعف عوض العنزي بشهادة شكر وتقدير؛ لتميزه في برنامج نخبة سفراء الحياة في الربع الثاني من عام 2021 م.

روابط ذات صلة

جامعة الجوف تحصل على الاعتماد البرامجي الوطني في جراحة الأسنان

جامعة الجوف تحصل على الاعتماد البرامجي الوطني في جراحة الأسنان
صحة الجوف: نجاح 25 حالة تركيب واستبدال مفاصل صناعية في مستشفى بـ”سكاكا”

صحة الجوف: نجاح 25 حالة تركيب واستبدال مفاصل صناعية في مستشفى بـ”سكاكا”
“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي

“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*