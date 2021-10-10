وكيل إمارة الجوف يدشّن مبادرة تدريب رجال الأمن على الإسعافات الأولية

المناطق - الجوف:

دشن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان مبادرة تدريب رجال الأمن ومنسوبي الإمارة على الإسعافات الأولية التي ينفذها فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف.

وقُدِّمَ عرض مباشر لآلية استقبال البلاغات لغرفة العمليات والقدرات الفنية التي من خلالها وصلت الهيئة لقدرات متقدمة في التحول الرقمي،إذْ من شأنها تعزيز زمن الاستجابة للبلاغات وكيفية التعامل معها من قِبل فرق الاستجابة المتقدمة حتى تسليم الحالة لأقرب منشأة صحية، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن الإسعافات الأولية.

وفي الختام ،كُرِّمَ المسعف عوض العنزي بشهادة شكر وتقدير؛ لتميزه في برنامج نخبة سفراء الحياة في الربع الثاني من عام 2021 م.