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سافر لعلاج ابنه فحقق بطولة العالم في الـ”جوجوتسو”.. البطل محمد آل مخلص يروي التفاصيل

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سافر لعلاج ابنه فحقق بطولة العالم في الـ”جوجوتسو”.. البطل محمد آل مخلص يروي التفاصيل

سافر لعلاج ابنه فحقق بطولة العالم في الـ”جوجوتسو”.. البطل محمد آل مخلص يروي التفاصيل
بطل رياضة الجوجيتسو، محمد آل مخلص
http://almnatiq.net/?p=1046787

كشف المواطن محمد آل مخلص تفاصيل فوزه في بطولة العالم للعبة الـ “جوجوتسو” التي تعد إحدى الألعاب العنيفة.

وأوضح في مداخلة لبرنامج” الراصد” على “الإخبارية” أنه أثناء تواجده في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية قام بالتدريب على اللعبة، وشارك في المنافسات حتى فاز بالبطولة.

وأكد أنه وعد بنه ألا ينهزم في منافسات البطولة ووعده ابنه بعدم الهزيمة أمام المرض، مشيرًا إلى أنه ووالده واجها الألم.

 

 

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