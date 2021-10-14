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رواد كشافة الزلفي يشاركون في معسكر الفنون الكشفية

رواد كشافة الزلفي يشاركون في معسكر الفنون الكشفية

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رواد كشافة الزلفي يشاركون في معسكر الفنون الكشفية

رواد كشافة الزلفي يشاركون في معسكر الفنون الكشفية
http://almnatiq.net/?p=1046796
الزلفي – مبارك الدوسري

يُشارك مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الزلفي ، بمعسكر الفنون الكشفية الذي يُنظمه مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة ، وبدأ فعالياته اليوم بمقر مركز التدريب الكشفي التابع لإدارة التعليم ، ويستمر حتى يوم الأحد القادم بمشاركة 40 كشافاً من مرحلة الكشاف المتقدم.

وأوضح مُدير مكتب رابطة الرواد فهد بن سليمان الفهيد ، أن أعضاء المكتب يشاركون في تفعيل برنامج المعسكر الذي يتضمن العديد من البرامج الكشفية والثقافية والرياضية والفنية والهوايات الكشفية، إلى جانب القيام بزيارات لأبرز المواقع السياحية والحضارية في المحافظة .

واشار إلى أن البرنامج يشتمل التعرف على العديد من الفنون الخاصة بالملاحة البرية ، وسيمارس المشاركين عملية التخييم ، والقيام برحلة خلوية حيث سيتولى رواد الكشافة تدريب المشاركين على تلك الفنون الخاصة بالتخييم .

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