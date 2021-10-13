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طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة جزئيًَا وسحب ممطرة على 3 مناطق

طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة جزئيًَا وسحب ممطرة على 3 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1046803
المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، وتبوك والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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