“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب 8 مناطق خلال الساعات المقبلة

محررو المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن تفاصيل حالة الطقس، حيث توقع هبوب رياح وتكون سحب رعدية، في 8 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة .

وقال “الوطني للأرصاد”، في تقريره إن منطقتي الرياض “البجادية، والحدود الشمالية “رفحاء” تشهد هبوب رياح تسبب في تدني الرؤية الأفقية في الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأضاف تؤثر ذات الحالة بنفس التوقيت على منطقة مكة المكرمة “الخرمة، المويه، تربة، رنية”، والمدينة المنورة “المهد، وادي الفرع”، حائل “حائل، الحائط، الشملى، السليمى، الشنان، بقعاء”.