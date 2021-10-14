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“الأرصاد”: رياح وسحب رعدية تضرب 8 مناطق خلال الساعات المقبلة

http://almnatiq.net/?p=1046805
محررو المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن تفاصيل حالة الطقس، حيث توقع هبوب رياح وتكون سحب رعدية، في 8 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة .
وقال “الوطني للأرصاد”، في تقريره إن منطقتي الرياض “البجادية، والحدود الشمالية “رفحاء” تشهد هبوب رياح تسبب في تدني الرؤية الأفقية  في الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساءً.
وأضاف  تؤثر ذات الحالة بنفس التوقيت على منطقة مكة المكرمة “الخرمة، المويه، تربة، رنية”، والمدينة المنورة “المهد، وادي الفرع”، حائل “حائل، الحائط، الشملى، السليمى، الشنان، بقعاء”.

وأوضح تتأثر منطقة عسير”أبها، الحرجة، النماص” بسحب رعدية ورياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 6 مساء، كما تتأثر منطقة الجوف “القريات” بحالة جوية مماثلة بدءا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 7 مساء.

 

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية “الأحساء، البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهرا، عديد، القيف، بقيق، رأس تنورة، سلوى” تتأثر بالضباب بدءا من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

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